En Inde, plus tu klaxonnes, plus tu attends !

A Bombay en Inde, Klaxonner est devenu un sport national. Pour remédier à cette nuisance sonore, la police a mis en place un nouveau système pour obliger les automobilistes impatients à devenir patients.

La police routière de la ville de Bombay a procédé à des essais de ce qui pourrait être la solution au problème des klaxons intempestifs — le feu rouge répressif.

Le principe de ce nouveau système est simple : “Plus tu klaxonnes, plus tu attends”. La police a installé un système qui mesure les décibels aux feux rouges. Si le volume sonore dépasse les 85 décibels, le feu reste au rouge.

Un système simple mais efficace

Dans les rues de Bombay, on peut désormais assister à des scènes surréalistes. Depuis l’installation de cette boîte, il n’est pas rare de voir des automobilistes confus. Certains sortent même de leur voiture et ordonnent aux autres d’arrêter de klaxonner, ce qui amuse beaucoup la police et les piétons. Au vu de l’efficacité de ce procédé, la police prévoit de développer ce système dans d’autres grandes villes du pays.