En hiver, les ados et les manteaux ça fait deux !

En hiver quand il fait froid, nous avons tous le réflexe de se couvrir, tous sauf les ados ! Sur le chemin de l’école, vous avez déjà certainement croisé un ado qui ne porte pas de manteau en plein milieu de l’hiver. Même si cette image prête à sourire, pour les parents c’est souvent un vrai calvaire. Nombreux sont les parents qui désespèrent à l’idée de couvrir leur adolescent.

Chez nos amis Américains, le sujet a même donné lieu à de nombreux articles dans la presse nationale. Si les adolescents et préadolescents adoptent une tenue légère même quand il fait froid, ils disent ne pas souffrir du froid et jouir ainsi d’une plus grande liberté de mouvement.

Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute familial interrogé dans le journal belge Le Soir voit aussi cette habitude vestimentaire comme un acte de rébellion :

"Pour un adolescent, sortir peu vêtu en hiver, c’est un peu comme se faire un piercing ou un tatouage. Une manière de s’approprier son propre corps, de prendre possession de lui. C’est une façon de dire aux adultes : 'Moi c’est moi, et ce corps que vous avez fabriqué, c’est le mien.' Si leurs parents leur disaient : 'Il fait froid, déshabille-toi', ces adolescents sortiraient très couverts".

Souvent aussi, il s’agit aussi d’une question de style. Nos ados préfèrent avoir froid plutôt que de gâcher le style qui semble donc l’emporter sur le confort.