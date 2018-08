Après une multitude de représentations dans 250 villes et plus de 9 millions de spectateurs, une nouvelle tournée a démarré cet été. Du 7 au 9 décembre, "Walking With Dinosaurs - The Arena Spectacular / Sur la Terre des dinosaures" fera son grand retour à Bruxelles !

Des techniques qui donnent vie aux dinosaures

En décembre, marchez avec les dinosaures! - © RTBF - Lorraine Tassoul

Ces "marionnettes" géantes sont instrumentalisées par un acteur, pour les plus petits dinosaures, ou trois techniciens différents pour les plus grands. Les techniques utilisées permettent de faire bouger le corps, la tête, la gueule, et même de faire cligner les paupières et de bouger les orbites, le tout au son de leur pas et de leur rugissement. Ce qui permet de mettre une petite étincelle de "vie" dans les yeux de chaque dinosaure. Du plus grand au plus petit, tous, ont ce "je-ne-sais-quoi" qui vous fait vivre l'histoire, comme si vous y étiez.

Un voyage dans le temps en compagnie d'un paléontologue qui vous raconte comment ces animaux se sont adaptés à la planète. Il remonte dans le temps de la séparation des continents à la transformation des déserts arides en prairie colorées du Juras.

Pour plus d'infos : Sur la Terre des dinosaures.