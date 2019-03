En Belgique, une construction sur dix est en bois

Hugues Frère, directeur de Hout info bois était dans Quoi de Neuf pour en parler !

En 2011, cent entreprises de construction indiquaient avoir construit au moins une maison en bois durant l’année écoulée.

C’est-à-dire toute la structure verticale, pas seulement la charpente. En 2018, il y en a un peu plus de 120. On pourrait croire que cette augmentation d’un quart est honorable, mais ce serait oublier qu’en 2017, elles étaient 135. Et à l’heure où l’on parle beaucoup du climat, du durable, de circuits courts, c’est plutôt décourageant. Au sortir de sa quatrième enquête bisannuelle sur la construction en bois en Belgique, réalisée en collaboration avec l’Office économique wallon du bois et la Confédération construction, l’ASBL Hout Info Bois avoue “que la construction en bois n’a pas atteint les niveaux auxquels elle peut prétendre, compte tenu du caractère renouvelable du bois”. Sans pour autant tomber dans la morosité.

Si le nombre d’entreprises se déclarant susceptibles de construire en bois a terriblement augmenté en huit ans, passant de 100 à 250, celles qui ont réellement œuvré l’an dernier dans le bois n’affichent pas la même progression puisqu’elles passent, dans le même laps de temps, de 100 à 124. Après un pic à 135 en 2017. Mais en revanche, avec moins elles font plus : entre 2017 et 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de près de 8,5 % à quelque 190 millions d’euros. La Flandre, surtout, tire ce marché, qui compte quasi deux tiers des entreprises, contre un tiers pour la Wallonie et… une entreprise pour Bruxelles. Côté réalisation, c’est presque pareil : 63 %, contre 37 %. En moyenne, une entreprise flamande construit 50 maisons par an alors que ses homologues wallonnes n’en construisent que treize. Et manifestement, ce sont les entreprises flamandes qui font du forcing, ayant, en huit ans, augmenté leur production de 80 % alors que les entreprises wallonnes sont restées dans les mêmes marges de douze à quinze maisons.

2 Des entreprises de très petite taille

Les quelque 120 entreprises ayant construit en bois l’an dernier emploient plus de 1350 salariés. Ce qui cache d’énormes extrêmes. “Plus de 70 % des entreprises construisent moins de dix maisons par an, lit-on dans l’étude. Cependant, certaines en construisent près de 200 sur le même laps de temps. D’ailleurs les dix constructeurs les plus importants représentent à eux seuls près de 60 % du marché de la maison individuelle!”.