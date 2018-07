En Amazonie, un homme vit tout seul depuis 22 ans !

Répartis sur tout le territoire brésilien, les groupes indiens vivent à des degrés divers d’isolement. Des mineurs et des bûcherons clandestins, des propriétaires terriens et autres prédateurs qui exploitent leurs ressources naturelles menacent la vie et l’intégrité de ces Indiens.

La Fondation nationale de l'Indien (FUNAI) est un organisme brésilien de défense des communautés indigènes. La mission de la FUNAI est de s’assurer du respect de leurs droits conformément à la Constitution brésilienne et au Statut de l’Indien. Elle vient de publier des photos et une vidéo de cet anonyme vivant dans la réserve indigène de Tanaru, à l'ouest de Brésil.

Índio do buraco - Indien du trou

Un homme vit depuis 22 ans ans seul en Amazonie - © Acervo/Funai

Les Brésiliens l'appellent "Índio do buraco", ou "l'Indien du trou", un surnom lié à sa manière de chasser. En effet, en plus de chasser les cochons sauvages, les oiseaux et les singes à l'aide de son arc, il creuse des cavités dans le sol qu'il remplit de pics de bois. Les observateurs de la fondation ont aussi remarqué ses plantations de maïs, de pommes de terre, de banane ou encore de papaye.

Une envie de vivre assez surprenant, selon Euronews : Pour Altair Algayer, coordinateur du Fronts de protection ethno-environnemental, "Cet anonyme qui a tout perdu, son peuple et une série de pratiques culturelles, prouve que même seul dans les bois, il est possible de survivre et de résister à toute alliance avec la société majoritaire. Je pense qu'il vit bien mieux que s'il avait établi un contact".

D'après la Fondation nationale de l'Indien, l'Indien du trou serait en bonne santé grâce à l'activité physique quotidienne qu'il effectue.