Emmanuel Macron aura sa piscine privée... C'est Fort !

Petit détour par le Fort de Brégançon...

Macron en mode petit filou : rien n'échappe à Thibaut.

Le Président de la France sait se jouer de toute opportunité - Il profite ainsi du fait que les Français sont dans la rue pour faire passer de petites décisions en toute discrétion... sauf que, c'est sans compter l'état de vigilence à toute épreuve de notre Thibaut.

Chaque année, les couples Présidentiels partent en vacances au fort de Brégançon. Une tradition inscrite presque depuis la nuit des temps.

Emmanuel Macron y a mis sa petite touche personnelle et s'est joué d'audace et de futilité là où ses prédécesseurs auraient échoués... Il est ainsi parvenu à obtenir les autorisations pour faire installer une piscine privée en ce patrimoine historique bien gardé et prémuni de toutes attentes démesurées. Mais voilà qu'en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, le feu vert aurait été donné. C'est passé, ils ont dit OUI. Une piscine privée hors sol sera donc installée en un temps record en ce lieu "fort" de traditions et d'histoire ! Le budget sera ponctionné sur celui du lieu dit.

A bien y réfléchir... Quand on estime le coup que génère les descentes à la plage du couple Présidentiel avec tous les officiers de sécurité que cela suppose, on peut finalement se dire que c'est une bonne affaire - Un bon investissement qui a son pesant d'or à bien y réfléchir. Morale de l'histoire... Offrez-vous une piscine privative, c'est tout bénef !