Elle n’est plus la recordwoman des ongles les plus longs au Guinness Book des records

Le bien nommé livre des records vient d’annoncer qu’Ayanna Williams, une sexagénaire, originaire du Texas et détentrice depuis 2018, du record du monde des ongles les plus longs, vient de décider de se couper les ongles. Elle les laissait pousser depuis 28 années.

Tous les ongles des doigts additionnés, ils mesuraient et 2,498 mètres à la main droite. Ils étaient curieusement plus longs à la main gauche : 3,265 mètres. Il lui fallait plus de 20 heures pour poser son vernis à ongles et elle avait besoin de 3 à 4 bouteilles de vernis.