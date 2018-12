Elle lance un site web et rêve d'offrir un emploi aux sans-abri!

Une jeune Malmédienne vient de lancer une plateforme en ligne pour aider les sans-abri à trouver un travail.

Marie, étudiante en comptabilité, effectue quotidiennement des trajets en train pour se rendre à Liège où elle étudie. Sur sa route, elle croise de nombreux SDF qui font la manche.

Un jour, elle a regretté de ne pas avoir été vers l’un d’eux. Elle s'est alors demandée, comment à son échelle, elle pourrait venir en aide au plus démunis ! Et figurez-vous qu'elle a trouvé une idée, une véritable solution qui pourrait leurs rendre un peu d’espoir et les aider sur le long terme.

Mettre en lien les SDF et les entreprises!

C’est son idée. Du haut de ces 18 ans, en 2 jours seulement, elle a lancé un site internet "Work for the Homeless". Une plateforme qui compile des dizaines de "curriculum vitae" provenant de sans-abri. Son objectif ? Interpeller les entreprises et offrir au SDF une chance de s’insérer dans le monde du travail.

Le site est lancé depuis quelques jours… Depuis, Marie est fort sollicité et reçoit de nombreuses marques de soutien. N’hésitez pas, vous aussi, à la rejoindre dans son beau projet, c'est par ici!