Eddy, un pastis bien de chez nous aromatisé au citron

Après avoir créé un pastis belge au cuberdon, François Haine propose une version citronnée à l’occasion du Tour de France.

À Profondeville, François Haine a sorti il y a quelques années " Marcel ", son propre pastis aromatisé au cuberdon. Depuis 2 semaines, il sert une version aromatisée au citron pour rafraîchir les clients : voici " Eddy" !

François Haine se lance dans la production de pastis après avoir constaté qu’il n’y avait pas cette boisson en Belgique : " On a un savoir-faire ancestral dans la conception des spiritueux comme la bière, donc pourquoi on ne pourrait pas faire du pastis ? Je suis amateur de pastis et je trouve que certains pastis sont un peu lourds à boire, un peu dur et donc je voulais trouver une recette avec un petit peu de fruits pour l’adoucir légèrement. J’ai donc ajouté du cuberdon pour la touche totalement belge ! C’est subtil, c’est léger. Ça doit rester du pastis : anis vert, anis étoilé, fenouil. L’aromatisation au cuberdon est très légère. "

Chez lui, tout est artisanal : " C’est de la macération avec les quatre plantes et à la fin du processus, il faut filtrer. On utilise des étamines et il y a de la matière grasse assez importante qu’il faut filtrer. Pour ne pas se retrouver avec une bouillie de cuberdon impossible à travailler, on travaille avec un arôme naturel, c’est beaucoup plus facile et c’est pauvre en sucre. "