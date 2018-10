eBox, une nouvelle boîte aux lettres de citoyen en ligne, mais pourquoi ?

Vous êtes du genre à perdre les documents officiels reçus par la poste ? Vous souffrez de phobie administrative et n'êtes plus trop sûr d'avoir conservé votre avertissement extrait de rôle ? Un nouvel outil qui sera disponible dès demain et vous permettra de remettre de l'ordre dans vos papiers.

Le site MyMinFin permettait aussi de retrouver ses avertissements extrait de rôle et de consulter ses données mobilières et immobilières. Mais "il est assez pénible de devoir s'enregistrer partout et de devoir retenir toutes les données d'identification", reconnait le gouvernement fédéral sur le site passezaudigital.be .

Est-ce plus sécurisé?

Comme l'explique Luc Golvers, expert judiciaire en informatique et Président de l’Asbl CLUSIB (Club de la Sécurité Informatique Belge) cette plateforme est, à priori, plus sécurisée. Par exemple, le problème des fichiers avec des pièces jointes, c'est que parfois, les pièces jointes sont susceptibles de cacher un virus ; ou encore, les factures qui peuvent être interceptées par des personnes malveillantes et qui changent le numéro de compte. Tout ça ne devrait plus avoir lieu.

Les documents proviennent ici, d'une source sûre, et vous devrez vous connecter à la boite mail soit avec votre carte d'identité, soit avec votre smartphone et l'application itsme.

Ce site vous permettrait donc une plus grande facilité et une plus grande sécurité. Mais il faut encore que tout le monde suive, ce qui ne serait pas gagné d'avance, selon Luc Golvers.