Du vin qui se bonifie sous la mer !

Si vous pensiez que le vin vieillissait en cave, vous serez surpris d’apprendre qu’il peut aussi être conservé dans la mer. Les bouteilles sont immergées dans des cages en métal à l’aide d’une petite grue et reste sous l’eau quelques mois pour se bonifier.

C’est un marché en pleine essor, en Espagne du moins ! Sur le marché depuis 2013, Crusoe Treasure est par exemple la plus grande cave sous-marine d'Espagne avec sa concession de 500 mètres carrés. Et on peut dire que les affaires tournent. Elle prévoit de vendre cette année 30.000 bouteilles de rouge et de blanc en Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Chine ou au Japon.

Dans la pratique, comment ça marche ?



Les vins sont d'abord mis en fûts dans les caves. Le vieillissement se termine en mer dans des bouteilles (munies d’un bouchon spécifique cacheté à la cire) qui stagne durant 6 à 12 mois, à parfois plus de 20 mètres de fond.

Un avantage ?

D’après certains œnologues, cette technique permettrait d’éviter l'arôme du bois dû au vieillissement en fût, tout en conservant les arômes primaires de fruits, de fleurs et de minéraux. Les couleurs seraient plus intenses et les arômes bien plus attractifs

Découvrez plutôt l’avis d’Éric Boschman, spécialiste du vin …