Dormir en couple, c’est bon pour la qualité du sommeil !

Une nouvelle étude portant sur 12 jeunes couples.

Cette étude germano-danoise parue dans la revue " Frontiers in Psychiatry " affirme que les couples qui dorment ensemble montraient des mouvements oculaires moins perturbés que seuls dans un grand lit. Ils ont une phase de sommeil paradoxal de meilleure qualité. Le sommeil paradoxal correspond à la phase du cycle de sommeil où l’on rêve et est réparateur et joue un rôle dans la maturation du système nerveux, donc " améliore la santé mentale, la mémoire et la capacité créative de résolution de problèmes”, nous dit un des auteurs de cette étude. Pour confirmer cette conclusion, l’équipe de recherche va mener la même expérience sur un échantillon diversifié, comprenant par exemple des personnes plus âgées ou souffrant d’une maladie.