Dormir avec le ventilateur allumé, c'est mauvais pour la santé...

Pour éviter de passer des nuits trop chaudes, bon nombre d'entre nous adoptent un très mauvais réflexe : le ventilateur. Et pourtant, il serait néfaste pour notre santé

Avec modération avant l’endormissement, il ne poserait pas de problème majeur. Le souci survient lorsque vous vous endormez. S’il n’est pas doté d’un minuteur, votre ventilateur fonctionne toute la nuit et le flux de la ventilation pourrait vous causer pas mal d’effets indésirables au niveau de votre peau : sécheresses des muqueuses, gerçures, crevasses… Sans compter les dommages sur votre santé tels que les problèmes respiratoires, rhinites et allergies…

Le docteur Anne Hoyez, pneumo-allergologue, nous confirme que le ventilateur doit être utilisé avec prudence : " Il nous donne une sensation de fraicheur car il favorise l’évaporation de la transpiration, néanmoins, il remue l’air et les particules qui se trouvent dans votre pièce ".

Les problèmes s’expliquent donc d’une part par la remise en circulation des acariens et du pollens dans l’air : " Et s’il est trop proche de votre visage, il va mettre contact vos muqueuses et vos voies respiratoires avec des petites particules qui peuvent causer des problèmes " souligne le docteur Hoyez.

D’autre part, avec l’action du ventilateur, la température de votre corps va diminuer. L'organisme tentera de se réguler en augmentant sa circulation, provoquant une transpiration plus abondante et une déshydratation …

Comprenez donc que le ventilateur n’est pas à bannir s’il est utilisé à bon escient, loin de votre visage. Pensez surtout à bien vous hydrater.