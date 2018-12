Dormir au-dessus de votre bureau pour diminuer les déplacements, ça vous tente?

Malheureusement pour beaucoup de monde, Bruxelles et la mobilité, ça fait deux... Alors si on diminuait les déplacements en créant des logements au-dessus des bureaux? Et pour cause, une expérience pilote va bientôt avoir lieu à Anderlecht. La société de développement de la région bruxelloise, Citydev Brussels, a reçu l’accord pour lancer un test sur cinq logements et peut-être ainsi trouver une solution à la congestion urbaine.

La problématique de la congestion urbaine Benjamin Cadranel, Administrateur général de la Citydev Brussels, était l'invité de l'émission Quoi de neuf?, il revient sur le concept de ville de proximité : " C'est évidemment une manière de répondre à la problématique de la congestion urbaine... Cette congestion pose des problèmes environnementaux, des problèmes de qualité de vie, mais aussi la qualité et l'attractivité de la ville." Une ville fonctionne mieux lorsque les gens qui y vivent et qui y travaillent sont les mêmes, explique Benjamin Cadranel : " Si vous avez des personnes qui y vivent et d'autres qui y travaillent, alors il peut exister des frictions entre les deux groupes. [...] Une grande partie du travail de la société de développement régional Citydev, c'est d'essayer qu'il y ait, à la fois de l'emploi et du logement, accessiblent pour les personnes qui vivent à Bruxelles. "

Un défi fou? Une expérience pilote va bientôt avoir lieu à Anderlecht, qui pourrait paraître fou : "Je ne sais pas si c’est fou... Nous on essaye de faire des projets immobiliers qui conçoivent une mixité fonctionnelle. [...] Avec une conception, dès le départ, il y a une meilleure chance de réussite. Mais en plus de cela, allons jusqu'au bout. Proposons aux personnes, qui travaillent dans ces endroits, des possibilités de logements sur place. [...] Une ville durable, c'est une ville où on n'a pas des grandes parties qui sont monofonctionnelles, mais où on a une multifonctionnalité. Il faut donc essayer d'aider à ce que ça se passe. " Notamment avec cette expérience pilote conclut Benjamin Cadranel.