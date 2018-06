Donnez une deuxième vie à vos livres!

Plus de places pour vos livres? Ne les jetez pas, donnez-les! Ça tombe bien, une collecte de livres à lieu samedi dans les recyparcs.

Quand on y réfléchit, recyparc, on pense recyclage de déchets. Ce qui n’est pas faux. Mais ce samedi, une troisième collecte de livres a lieu près de chez vous.

Une dynamique du réemploi

Les collectes de ce types surviennent tout au long de l’année, collecte de vélos, de jouets… et c’est toujours pour la bonne cause, car derrière ces collectes ce sont des associations qui se cachent, qui récupèrent les objets et qui les distribuent aux personnes qui en ont besoin.

Derrière l’aspect social existe une véritable dynamique du réemploi. Cette dynamique permet, en effet, à un objet de ne pas devenir un déchet, mais être réutilisé par un nouveau propriétaire.

Quelques conditions à remplir

Le bon état des livres reste important pour rentrer dans la dynamique sociale. Des priorités existent dans la recherche de livres. Les livres pour enfants, les bandes dessinées, les albums jeunesses sont très demandés. Mais aussi les livres pour les plus grands, comme les romans, les livres pratiques etc. Tout ce qui est syllabi, encyclopédies un peu trop vieilles, notes de cours... ne sont pas repris.

Concrètement, samedi, présentez-vous dans le recyparcs prêt de chez vous avec vos livres séparer en fonction de leur destination, enfant ou adulte.

Pour trouver le recyparcs prêt de chez vous, allez-vous le site de l'intercommunale de votre région.

Carine Bomal, responsable communication et prévention du BEP Environnement de la province de Namur, était l'invité de Quoi de neuf? Elle nous dit tout sur l’action de samedi...