Don de sang : des enzymes pour rendre le sang universel

Le docteur Stephen Withers, de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, est à la tête d'une équipe de chercheurs qui font des recherches dans le but de créer du sang universel. Actuellement, donner du sang d'un certain groupe sanguin à un individu qui est d'un autre groupe sanguin peut s'avérer mortel. Ce sang universel serait donc une solution incroyable...

Au Canada, les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique font actuellement des recherches dans le but de créer du sang universel. Mais dans la réalité des choses, est-ce vraiment envisageable ? Docteur Ivan De Bouyalsky, directeur général du service du sang de la Croix-Rouge : "C'est en tout cas un espoir qu'on a depuis de nombreuses années. Beaucoup d'équipes de recherche travaillent là-dessus. Comme vous savez, tout le monde ne peut pas recevoir du sang de tout un chacun ; on a des groupes sanguins spécifiques qui sont déterminés par ce qu'on appelle les antigènes qui se trouvent à la surface des globules rouges. Et dans les groupes A et B, ces antigènes ont, on va dire, une petite excroissance de sucre qui se trouve à la surface des globules rouges. Si on pouvait les couper, on finirait par avoir des globules rouges qui correspondent à ce que sont les antigènes du groupe O aujourd'hui qui n'ont donc pas ces antigènes à la surface et on pourrait en effet créer du sang universel. On pourrait donc imaginer faire subir ces attaques d'enzymes au sang venant de donneurs du groupe A, et on obtiendrait un groupe équivalent au groupe O mais on en est encore très très loin..."