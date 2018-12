Dinant, meilleure ville européenne de 2019 ?

Début janvier, Dinant entrera en lice pour obtenir le titre de "European Best Destinations 2019", et la ville a besoin de vous !

Déjà en 2015, Dinant avait été nominée dans la catégorie "Joyaux cachés d'Europe” par la plateforme "European Best Destinations”. Cette organisation de voyages basée à Bruxelles a été mise en place pour promouvoir la culture et le tourisme en Europe.

Les chances sont réelles

Pour Janique Liban, responsable communication de la maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur Dinant, la ville ne doit pas pâlir face aux autres sélectionnés : "La Vallée de la Meuse est magnifique, c’est une réserve naturelle magnifique. [...] Et on a de plus en plus des visiteurs de pays éloignés. [...] Les visiteurs sont aussi à la recherche d'endroits où il y a moins de cohue touristique et, vraiment, on a toutes nos chances. [...] Mais pour ça il faut voter pour nous! "

Pour pouvoir obtenir le titre, il faudra en effet voter dès le 15 janvier et ce, jusqu’au 5 février 2019. Les informations seront disponibles sur le site de la maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur Dinant.