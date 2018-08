Difficile de vous endormir à cause de la canicule ? Cet oreiller va vous aider !

Comment ça fonctionne ?

Coline Juin, CEO et co-fondatrice de la Start-up Moona : "La façon dont le Moona fonctionne, c'est qu'il y a une petite régulation à base d'eau qui se fait dans le sur-oreiller qui est relié à un boîtier qui se met sur la table de nuit et on va donc thermoréguler l'eau qui est envoyée dans l'oreiller. C'est quelque chose de très confortable et qui ne fait aucun bruit. Le Moona va suivre le sommeil de la personne et adapter la température au cours de la nuit et on va avoir des températures qui restent relativement proches des températures du corps. Le Moona peut être utilisé en hiver également."

La température joue en effet un rôle crucial dans le sommeil comme le confirme Coline Juin: "Si la température du corps doit baisser quelque peu pour permettre de s'endormir facilement, la température fraîche va cependant ensuite permettre de maintenir un sommeil de qualité. Puis, en fin de nuit, la température va commencer à se réchauffer progressivement pour offrir un réveil plus naturel et en douceur."