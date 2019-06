Deux jeunes sonégiens se lancent dans le désert avec le "4L trophy"

Dion et Cyril, l'un étudiant en médecine, l'autre étudiant en kinésithérapie se sont lancé un pari fou: participer au "4l trophy". Départ de la France le 20 février 2020 direction le désert du Maroc. C'est une course qui se prépare et Cyril Mansart l'un des deux participants est avec nous dans "Quoi de neuf ?" pour nous expliquer les préparatifs de la course.

L'équipe sonégienne du "4lors on danse" va donc s'élancer avec sa Renault 4 le 20 février 2020 pour un long périple qui aboutira en Afrique le 1er mars 2020. Le tout dans une ambiance fun et jeune, car les participants doivent être âgés de moins de 28 ans, pas plus. C'est la 22ème édition de la course qui est en partenariat avec les associations "enfants du désert" et "la croix rouge". Les participants auront une mission qui est d'apporter des fournitures scolaires aux enfants démunis du Maroc.