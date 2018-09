Deux Belges vont traverser l'océan Atlantique à la rame!

Benoit et Yegor sont amis et vont se lancer un défi complètement fou ! Celui de traverser l’océan Atlantique à la rame. Un total de 5.000 kilomètres à parcourir, et en plus, c’est pour la bonne cause.

Objectif 48 jours !

Très motivés, les deux jeunes hommes espèrent boucler leur challenge en 48 jours. Quelque soit l’itinéraire choisi, la distance devrait tourner autour des 5.000 km. Selon leurs calculs, ils devraient avoir à parcourir 100 km par jour et ramer à une vitesse de plus de 4 km/h de manière constante.

48, un chiffre qui n’est pas anodin !

C’est un clin d’œil à l’association qu’ils ont décidé de soutenir : Cap 48. Ils ont d’ailleurs baptisé leur projet " Row 48 " en référence au verbe " row " qui signifie " ramer " en anglais.

Comment se prépare-t-il ?

Une grosse préparation attend les jeunes hommes… Le bateau chargé dépassera les 1.000 kg, ce qui fera un sacré poids à déplacer à la force de leurs bras. Mais pas de quoi décourager Benoit et Yegor qui font de l'aviron depuis plus de 12 ans. Les techniques de rames, ils connaissent. L’essentiel sera surtout de renforcer leur dos car la rame en haute mer, c’est un peu différent de la rame en aviron. Ils devront aussi se mettre à jour au niveau des connaissances relatives à la navigation et la sécurité en haute mer. Une formation spécifique les attend d’ailleurs au Royaume-Uni d'ici les semaines et mois à venir. La clé de leur succès sera aussi et surtout un mental d’acier, mais il s’agira certainement du facteur le plus difficile à prévoir… En attendant, ils leurs restent encore quelques mois pour se préparer vu que le grand départ est prévu pour la mi-décembre 2019.

Le premier objectif à atteindre ?

Réunir 60 à 80.000 euros de fonds pour concrétiser leur projet. Cet argent couvrira les frais liés aux réparations du bateau, à l'équipement électronique à bord, aux stages de préparation, aux vivres… Quant à la somme restant sera quand à elle reversée à Cap 48 !

Pour soutenir le projet, rendez-vous sur leur page Facebook !