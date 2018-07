Des tonnes de diamants se cachent sous vos pieds...

Des chercheurs américains ont découvert qu'un énorme trésor se cachait sous nos pieds... Plus d'un million de milliards de tonnes de diamants se trouvent en effet sous la surface de la Terre ! Petit hic : cette masse de pierres précieuses se trouve de 145 à 240 kilomètres sous la surface de la planète, soit bien au-delà des distances atteintes par forage aujourd'hui. Il sera donc compliqué de les atteindre...

Laurence Vandenborre, gemmologue : "Avant de pouvoir atteindre ces diamants, il faudrait qu'il y ait une explosion volcanique qui ait lieu. À savoir que la dernière explosion a eu lieu il y a à peu près 40 millions d'années donc on a encore du temps devant nous... Mais c'est via cette explosion que les diamants pourraient être ramenés à une surface de la terre qui reste raisonnable pour pouvoir commencer une exploitation minière. Mais on ne peut pas creuser dans la terre comme on veut, ce sont des procédés hydrauliques, très coûteux, qui demandent des analyses approfondies avant de pouvoir agir."