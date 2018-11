Des sports adaptés aux seniors

À partir d’un certain âge, l’excuse pour ne plus faire de sport est toute trouvée. Mais il ne faut pas ! Une manière de faire du sport après 50 ans? L’adapter tout simplement.

EnéoSport est une association sportive de loisirs reconnue par l’ADEPS. Sa spécificité? elle est dédiée aux aînés en Fédération Wallonie-Bruxelles, David Lafantaisie, secrétaire régionale d’ENEO et EnéoSport pour le Brabant-Wallon : "C'est une ASBL qui permet de développer et d'encadrer le loisir sportif chez les seniors, avec la particularité d'être vraiment basée sur le volontariat actif. [...] Contrairement à d’autres associations, EnéoSport n’est pas basée sur la performance ou la compétition, on est plutôt dans la recherche du plaisir, et aussi de l'entretien, de la condition physique et de son amélioration."

Des "nouveaux sports"

Des sports sont adaptés pour les 50 et plus, comme, par exemple, l'activité physique "La vie active". "C'est une gymnastique douce qui vient du Québec ", nous explique David Lafantaisie, "la séquence est donnée par des volontaires qui suivent des formations. Chez EnéoSport on veut toujours encadrer les volontaires qui donnent les formations. On fait souvent appel à des kinés, qui viennent donner les bonnes bases pour pouvoir pratiquer "La vie active". [....] C'est un mixe de yoga, de relaxation, de mouvements de danse, d'étirements, et même un peu de cardio. Le but est d'éviter les chocs et les impacts."

D'autres sports sont aussi proposés : le Net Volley, qui se base sur le volley, mais cette fois, il est possible d'attraper le ballon avant de le relancer. Le pickleball, est un sport qui ressemble étrangement au tennis, mais il se joue avec une balle de mousse compressée, et avec une raquette spécifique. Les échanges sont alors moins rapides, ce qui va réduire les impacts sur le corps, et sur le bras, ce qui permet ainsi d'éviter tout risque de "tennis elbow".

Pour plus d'informations sur l'association : www.eneosport.be