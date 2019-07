Des smartphones incassables grâce… aux huîtres !

En plus d’avoir des propriétés aphrodisiaques reconnues, les huîtres pourraient bien renforcer la solidité des écrans de nos smartphones, les rendant pratiquement indestructibles. Un crustacé magique, en somme.

On a déjà tous cassé au moins une fois l’écran de notre smartphone. Si les avancées technologiques rendent nos téléphones de plus en plus puissants et de plus en plus fins, la fragilité de l’écran pose encore souvent problème.

Selon une étude datant de 2018 réalisée par SquareTrade, 96 écrans de smartphones sont cassés chaque minute à travers le monde, soit 138.264 par jour. Si ça fait l’affaire des réparateurs, votre portefeuille, lui, est moins content. Mais c’est peut-être de l’histoire ancienne grâce… aux huîtres. Les scientifiques se sont en fait basés sur la nacre que l’on retrouve dans l’huître pour créer ce nouveau matériau par biomimétisme. La nacre est composée de plusieurs couches de carbonate de calcium qui a la capacité de se séparer lors d’un choc, pour ensuite revenir en place.

Arnaud Aerts, gérant de la société iRéparation à Liège revient sur cette découverte et est assez sceptique sur côté indestructible de smartphone : " Ça va rendre les écrans plus résistants mais incassables, j’ai des doutes. On nous a déjà promis plusieurs fois des nouvelles technologies qui allaient permettre de les rendre incassables. On a chaque fois un petit stress parce qu’on risque de ne plus avoir de travail. "