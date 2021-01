Des recettes vieilles de 200 ans créées par un chef grâce à un manuscrit d’époque

Un manuscrit témoin de la vie quotidienne dans les années 1800.

Dernièrement, une amie de Paul Couchman a découvert dans un magasin de seconde main d’Oxfam, un livre de 150 pages jaunies à la couverture de cuir patiné. Il contenait des dizaines de recettes écrites avant 1840 par d’anciens gastronomes ou cuisiniers. On y trouve des recettes de viandes salées, soupes, puddings, pâtisseries et sucreries qui nécessitaient des fours sophistiqués et des épices coûteuses, ainsi que des recettes, qui demandent régulièrement des dizaines d'œufs et des kilos de farine, indiquant que le livre était sans doute utilisé dans un ménage aisé. Autre particularité du livre : il mélange recettes culinaires classiques avec des recettes médicinales ou encore de produits ménagers. Entre des conseils sur la coupe du jambon et la marinade du saumon on trouv aussi des remèdes contre la peste, les maux de ventre ou encore les dents douloureuses.

Paul Couchman collecte aujourd’hui des fonds pour restaurer ce précieux livre qui a passé de nombreuses années dans des cuisines humides.