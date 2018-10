Des policiers robots, bientôt dans nos rues ?

Un robot policier ?

D'après le cabinet du Ministre Jambon, celui-ci souhaiterait que les services de sécurité se saisissent de la technologie.

Les objets connectés et l’intelligence artificielle sont des évolutions que la police, mais aussi d’autres services, doivent utiliser pour lutter contre la criminalité. Non seulement parce que les criminels sont déjà connectés, mais aussi parce que cela permet d’être plus vite sur la piste des organisations malveillantes et de les démasquer.



Les bonnes idées ne manquent pas à l'étranger, à Dubaï notamment, où les forces de police travaillent sur un système de reconnaissance faciale qui sera intégré à plus de 10.000 caméras de surveillance afin d'enregistrer le comportement des personnes et détecter mes infractions.



"Ce qui se déroule à Dubaï nous intéresse beaucoup. Là-bas, ils utilisent des robots. Notamment pour patrouiller dans les rues. On va y réfléchir." explique Maarten Swinnen, porte-parole du département “safty and security”de Vias.

"Cependant, cela nécessitera toujours une intervention humaine, comme avec les caméras de surveillance" rajoute-t-il ?

Il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir arriver des "robots policiers" chez nous. Cependant, la police continuera à exploiter et élargir sa zone de couverture sous vidéosurveillance vu l'utilité toujours plus grande de celle-ci, dans la résolu d'enquête.