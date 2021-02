Des paquets de chips pour fabriquer des sacs de couchage pour les sans-abris

Une collecte sur les réseaux sociaux.

Un appel est lancé via leur site web, afin de collecter les emballages. La création de la page Facebook à ce sujet récolte plus de 3.000 likes en quatre jours. Partage d’informations, points de collecte des emballages et création de groupes locaux alimentent les posts de la page. Le projet favorise l’entraide et le rassemblement. D’autres bénévoles rejoignent l’aventure et chaque semaine, des milliers d’emballages arrivent aux points de collecte.