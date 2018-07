Des maillots de bain conçus avec des... déchets !

Le beau temps est là, c'est l'occasion de sortir votre plus beau maillot. Alors pourquoi ne pas vous faire plaisir et diminuer votre empreinte écologique ? Gwendoline Dessi est une jeune créatrice française qui a décidé d'utiliser des tissus recyclés pour fabriquer des maillots de bain!

Les initiatives pour se débarrasser des déchets des océans sont nombreuses : un jeune Néerlandais veut nettoyer les océans avec son projet "Ocean Cleanup". Boyan Slat entend se servir des courants marins pour collecter les cinq billions de déchets en plastique provenant de bouteilles ou de sacs qui flottent dans les océans (article disponible ici). "Plastic Odyssey", un projet de catamaran carburant aux déchets plastiques (article disponible ici). La start-up Sea2see vous propose des lunettes fabriquées avec des déchets récupérés en mer (article disponible ici). Maintenant ce sont des maillots de bain confectionnés avec de l'Econyl.

Recyclable et recyclé

Gwendoline Dessi a lancé sa marque COCO FRIO qui a pour but de se développer au travers d'une mode éthique et éco-responsable. Elle s'est donc tournée vers une société qui crée l'Econyl, un fil, recyclé et recyclable, réalisé à partir de débris plastiques repêchés dans l'océan. Que ce soit des filets de pêche ou des bouteilles en plastique, tout y passe. Le fil est ensuite transformé en tissus colorés et fleuris, parfait pour se balader sur les plages en été.

Les maillots de bain sont fabriqués en Italie, dans la région de Mantoue dans un atelier familial. Le tissu est composé de 80 % de déchets, il est doux et gainant, ce qui convient mieux pour les maillots de bain féminin que masculin.

Pour ceux et celles qui se posent toujours la question : non, ils ne sentent pas les poubelles!