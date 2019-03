Des Liégeois créent une chasse aux trésors grandeur nature !

Vincenzo Bianca, co-auteur du jeu était avec nous pour parler de ce jeu belge !

Une chasse aux trésors qui pourrait vous rapporter gros !

Vous aimez les chasses aux trésors ? Vous seriez prêt à jouer en grandeur nature ? Le jeu de société "Guardians of Legends" est une création liégeoise et se veut un mélange entre jeu de societé et chasse aux trésors.

" J’avais envie de créer un tel jeu, associé à une vraie chasse au trésor, depuis mes 16 ans ", explique Vincenzo Bianca

Il s'agit du premier jeu de société qui fait voyager bien au-delà de sa boîte : un trésor réel d’une valeur de 210 000 euros, caché quelque part dans le monde, est à découvrir. On vous dit tout dans Quoi de Neuf !

Guardians of Legends se présente comme un jeu de société traditionnel de type " plateau ", incluant cartes, pions et jetons. Il immerge les joueurs dans l’exploration d’authentiques légendes issues du monde entier. On peut y jouer en famille, dès l’âge de 8 ans...