Des itinéraires bière, à découvrir à pied, à vélo ou en voiture

Il existe plus de 500 bières différentes en Belgique, et pour tous les goûts : blondes, brunes, ambrées, fruitées, épicées, stout ou bières de saison… Sans oublier les célèbres bières trappistes, dont 3 parmi les 13 au monde sont produites en Wallonie. L’occasion de les dénicher à travers les différentes routes de la bière.

89 brasseries ou microbrasseries sont mises à l’honneur. Elles ont en commun de brasser sur place et de proposer des visites. Sur Visit Wallonia , vous pouvez télécharger une carte et créer votre itinéraire au fil de brasseries et micro-brasseries en Wallonie. Vous avez également la possibilité de visiter des musées dédiés à la culture de la bière, comme par exemple l’abbaye de Maredsous, le Musée des bières belges à Lustin, l’espace Chimay, ou encore la Maison Leffe à Dinant.

Pédalez à travers les paysages brassicoles.

Le véloroute de la bière, lui, vous emmène sur les petites routes tranquilles du Ravel. Six étapes, entre 24 et 44 kms vous baladent d’abord de Braine L’Alleud à Liège, en passant par Wavre, Jodoigne et Hannut, tandis que la deuxième partie vous conduit de Liège à Aix-La-Chapelle, sur une des plus anciennes et mythiques sections du RAVeL, la Ligne 38. Tout au long de ce cheminement, vous parcourez les cultures de houblon, avec la possibilité de vous arrêter dans certaines brasseries et d’y déguster une bière.