Des glaces pour chien à domicile

Avec l’arrivée des beaux jours, nous ne sommes pas les seuls à parfois souffrir de la chaleur, nos animaux de compagnie aussi.

Smoofl, une entreprise Bruxelloise a conçu spécialement pour nos amis à 4 pattes un kit pour faire des glaces pour chien et cerise sur la glace, un kit qu’on peut même recevoir à la maison ! Un kit ultra-simple pour préparer des glaces pour votre toutou.

Derrière cette brillante idée se cache Tineke Bracke, une entrepreneuse belge qui a créé la marque Smoofl ce qui signifie "se régaler". Cette idée un peu loufoque lui est venue grâce à Bacchus, son chien qui lui à donner envie de faire des rafraîchissements complètement wouf.

En cette période de confinement, on passe plus de temps avec notre animal et donc pourquoi pas lui faire plaisir aussi avec ce kit de démarrage pour créer vous-même la glace qui lui convient le plus. Dans ce kit, il y a tous les ingrédients nécessaires.

Dans ce kit, vous trouverez un Smoofl au goût de votre choix (fraise, ananas, abricot, noix de coco, beurre de cacahuète, pastèque) et un très joli moule à glace en forme de patte de chien. Côté prix, comptez 15,99 euros, de quoi gâter votre boule de poils.

www.smoofl.com