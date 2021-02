Des gadgets d’espions du Musée du KGB de New-York mis aux enchères

Nostalgiques de l’ère soviétique, fans de James Bond ou tout simplement amateurs d’histoire ou de pop culture, ne manquez pas la prochaine vente aux enchères de Julien’s Auctions à Beverly Hills qui sera diffusée en direct et en ligne le 13 février prochain. Cette enchère un peu particulière présentera la plus grande collection au monde d’équipements d’espionnage spécifiques au KGB et les plus rares et les plus importants artefacts des États-Unis, de l’Union soviétique et de Cuba à l’époque de la guerre froide.

Des objets provenant du Musée du KGB de Manhattan. Ouvert en janvier 2020, peu avant le confinement, la pandémie de Covid19 aura eu raison des précieux objets exposés jusqu’il y a peu dans un musée fermé. Il avait été créé par l’historien, collectionneur et conservateur de musée, Julius Urbaitis, qui a travaillé en tant que consultant pour la série " Tchernobyl ". Les objets étaient aux mains de vrais agents secrets et sont parvenus aux États-Unis après la chute du bloc soviétique au début des années 1990. " Beaucoup ont envie d’acquérir des pièces uniques, issues d’une période où le numérique n’existait pas. Les gens qui ont créé ces objets étaient vraiment des pionniers de la miniaturisation", raconte le responsable de la vente, Kody Fredérik au " Matin" et il compare le "téléphone mobile géant" présent dans la vente, "gros comme six briques" et destiné à rester dans une voiture, à nos smartphones actuels "

2 images Parmi les objets d’espionnage proposés à la vente de Julien’s Auctions, ce sac à main contenant une caméra cachée. © Julien’s Auctions copyright

Faire rêver les amateurs de James Bond. Les appareils photos miniatures faisaient fureur chez les espions du KGB durant la guerre froide. Ils vont se nicher dans tous les vêtements et objets imaginables : élégant sac à main de femme, boucles de ceinture, brosse à chaussures, cabane à oiseaux, chevalière et même cravate. Autre grand classique de la panoplie d’agent secret, les micros, qui pouvaient se cacher dans des cendriers, des stylos ou des assiettes en porcelaine. On pourra retrouver à la vente une réplique du parapluie à la pointe empoisonnée utilisé pour assassiner l’auteur bulgare Georgi Markov (estimation : 2.000 à 3.000 $), un sac à main contenant une caméra cachée (estimation 2.500 à 3.500$), ou encore fausse dent contenant du cyanure qui permettait aux agents capturés de mettre fin à leurs jours si nécessaire pour éviter d’être torturés et de livrer des informations compromettantes.

Plus de 400 lots proposés en ligne. On découvre sur le site de Julien’s Auction ces objets utilisés par les renseignements soviétiques pendant la guerre froide : Caméras opératoires clandestines, détecteurs de contre-espionnage, machines à code morse, radars d’avion ou enregistreurs vocaux par exemple. Plus étonnant, on pourra aussi acquérir une porte en acier d’un ancien hôpital pénitentiaire du KGB (estimation 500 à 700$), un panneau d’avertissement de chemin de fer "Zone infectée", ou une sculpture de Lénine de 450 kg provenant du siège du KGB à Kaliningrad (estimation : 5.000 à 7.000$) D’autres souvenirs de la guerre froide seront également en vente, comme le bulletin scolaire de Che Guevara datant de 1942, ou une lettre de 1958 signée Fidel Castro présentant ses plans pour s’infiltrer dans La Havane, tous deux estimés entre 1.000 et 1.500$.