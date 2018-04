Des fresques de sable sur les plages européennes pour une bonne cause

D'étranges fresques de sable sont apparues depuis quelques jours sur les plages européennes. Ces œuvres d'art, qu'on appelle "beach art", ne sont pas là "pour faire joli", mais résultent d'une opération de sensibilisation à la pollution.

"Débarrassez-vous du plastique!" C'est le slogan de ces fresques de sable qui ont commencé à apparaître sur plusieurs plages européennes. Le premier a été vu en France, le 5 avril dernier, sur la plage de Royan, près de Bordeaux. L'œuvre, un dessin de 35 mètres de diamètre, a été réalisée par l'artiste de plage français Jben (Jehan-Benjamin Tarain), et montre un dauphin en train de rejeter une bouteille en plastique.

Une seconde œuvre, de 40 mètres, de l'artiste Tim Hoekstra, a été achevée le 7 avril sur la petite île allemande de Sylt, près de la frontière danoise.

Ce n'est qu'un début

Un début, car d'ici le 22 avril d'autres fresques temporaires feront leur apparition sur les plages européennes. Les quatre prochaines réalisations auront lieu en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, le 21 avril prochain).

Ces différentes fresques ont été mises en place par le mouvement Break Free From Plastic et par le Bureau Européen de l’Environnement (EEB). Qui ont décidé d'inviter les artistes de "beach art" à s'exprimer pour une cause. En effet, l’objectif est de sensibiliser à la pollution plastique des océans en marge de la Journée de la Terre, qui aura lieu le 22 avril.

En effet, il y a actuellement une réglementation au niveau européen qui est prévue et qui concerne le plastique à usage unique, ces œuvres d'art sont donc donc une manière de sensibiliser les passants, les touristes, ou encore les médias.

La pollution, le problème de l’œuf et la poule?

Le manque de connaissances était l'une des nombreuses raisons de la mise en place du mouvement Break Free From Plastic, dont le Bureau Européen de l’Environnement. Mais ce mouvement veut aussi pour répondre à l'urgente croissance des quantités de déchets dans les océans, qui est la partie visible de l'iceberg. Car la production du plastique amène aussi d'autres types de pollution, comme la pollution directe qui touchent les aliments. C'est un problème donc plus vaste que les déchets marins.

Quelques conseils

Il y a de plus en plus d’alternatives qui sont mises en place pour éviter le pastique à la maison. Voici trois clés que propose le Bureau Européen de l’Environnement pour aller vers un avenir sans pollution plastique :

Réduire considérablement notre empreinte plastique réduire l'utilisation d'articles en plastique à usage unique, suremballage et les produits les plus jonchés, tout en éliminer les micro-plastiques.

Rendre les plastiques responsables de par leur conception: durable, réutilisable, recyclable, non toxique, et incorporant du contenu recyclé.

Assurer une gestion plus responsable du plastique en responsabilisant les producteurs, les détaillants et municipalités pour atteindre la collecte maximale et le recyclage, tout en évitant les fuites dans l'environnement.

Delphine Lévi-Alvares et la coordinatrice du mouvement Break Free From Plastic. Elle était l'invité dans l'émission Quoi de neuf? (Ré)-Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous :