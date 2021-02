Des containers maritimes transformés en logements écologiques et économiques

Bastien Gadenne , jeune étudiant belge, diplômé de l’école de commerce Neoma Business School de Reims , remporte avec sa start-up, le prix national Pépite-tremplin pour l’entrepreunariat étudiant . La dotation dont il bénéficie lui permet, avec son associé, ingénieur de développer les aspects commerciaux et de communication de son entreprise. Ils créent des logements sociaux, bureaux mobiles, résidences étudiantes, mais aussi, Tiny house, piscines, maisons ou agrandissement de maisons en privilégiant les matériaux écologiques et le bois qui donnent un aspect chaleureux au logement.

Une origine chinoise.

"Ce logement insolite provient de Chine. Il s’agissait de logement de fortune pour les plus démunis afin de leur fournir un toit et d’éviter de dormir à découvert dans la rue" nous dit Bastien Gadenne. Les conteneurs maritimes sont métalliques et utlisés pour le transport de marchandises par voie maritime. Ils ont une durée de vie d’une quinzaine d’années et sont ensuite voués à la destruction. La société Ecoframe a eu l’idée de les " recycler" en les aménageant en logements. Une idée qui a surgi lors d'un voyage à Amsterdam où les fondateurs de la société ont pu observer de nombreux logements containers pour les étudiants.