Des cliniques de peluches pour faire réparer son doudou

Des "hôpitaux" pour peluches en Europe aussi.

A Paris, depuis plus de 20 ans, Eric Giovannini, un ancien restaurateur du musée de la poupée répare les ours et animaux en peluche anciens ou contemporains. Les réparations vont de la simple oreille à recoudre jusqu’à la réfection complète d’un sujet : patte arrachée, peluche déchirée ou trouée, museau à rebroder, yeux cassés ou perdus, corps vidé de son bourrage. " En utilisant des matériaux dans les teintes et les textures les plus proches de ceux employés à son époque, j’essaie toujours de redonner "vie" à l’ours sans en altérer son caractère originel. Le but de la restauration d’un ours ancien n’est pas d’en faire un ours neuf " précise-t-il.

A Bordeaux, Fabienne Mogue est Maître Artisan d’art. Elle soigne et répare dans les règles de l’art, ours, poupées et autres objets d’enfance.

Enfin, plus près de chez nous, à Namur, Carine Bonzi restaure les ours, peluches ou doudous. Carine participait régulièrement à des salons où elle exposait ses ours de collection. Des visiteurs lui ont demandé à plusieurs reprises si elle pouvait opérer ou recoudre des peluches. Elle a donc eu le projet de créer l’Hospidoudou.

" En voyant l’émotion de ces personnes (enfants ou adultes) qui retrouvaient leur ami rajeuni, raccommodé, en un mot opéré, j’ai craqué. Que d’émotions quand ils viennent reprendre leur Teddy à l’Hôpital des nounours. Je les ‘opère’donc dans le respect de leurs caractéristiques premières et de manière artisanale et j’essaye de rendre vie ou jeunesse à ces "trop-aimés", remplis de câlins et de "grands secrets" dit elle.