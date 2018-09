Des chercheurs affirment avoir conçu un peinture "photovoltaïque"

Et si bientôt la façade et le toi t de votre maison devenaient de futures sources d’énergie ? Des chercheurs australiens affirment avoir conçu une peinture "solaire", c'est à dire en mesure de tirer profit des rayons du Soleil.

Après les panneaux photovoltaïques il y a quelques années, la peinture photovoltaïque (alias peinture "solaire") fait son arrivée dans le laboratoire de deux chercheurs australiens, Torben Daeneke et Kourosh Kalantar-Zadeh. Les deux assurent que leur matériau peut produire une énergie propre et renouvelable.

De quoi est-elle composée ?

Cette peinture absorbe la vapeur d'eau et la divise afin de générer de l'hydrogène. Pour atteindre ce résultat, les deux hommes ont eu besoin d'ajouter un seul composant à la peinture classique que nous utilisons tous : du sulfate de molybdène, un composé chimique solide noir cristallisé diamagnétique (conducteur via un champ magnétique) et semi-conducteur.

En mélangeant la vapeur d'eau, avec des particules d’oxyde de titane, on obtient une peinture qui absorbe la lumière du soleil et produit du carburant hydrogène à partir de l’énergie solaire et de l’air humide. Le simple fait d’ajouter ce nouveau composant peut transformer un mur de briques en un système récoltant de l’énergie et produisant du carburant.

Comme l'explique Kourosh Kalantar-Zadeh, l'un des deux chercheurs : "c'est la vapeur d'eau dans l'air qui permet la génération d'énergie. Et la vapeur d'eau, il y en a partout, même dans les milieux chauds et secs".