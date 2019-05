Des chaussures éco-responsables et belges ! - © Tous droits réservés

Ces baskets sont les plus écoresponsables au monde et elles sont belges - Quoi de Neuf - 03/05/2019 Ne cherchez plus, on a trouvé votre prochaine paire de baskets! Stylées, belges et surtout produites localement avec des matériaux recyclés, les sneakers NORM ont tout bon surtout à nos pieds!