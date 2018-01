Des ateliers "Apprentis Maçons" bientôt à Tournai

L’Institut Don Bosco de Tournai ne veut plus que le travail manuel, et donc sa formation, soit une alternative en cas d'échec scolaire, mais bien un choix en connaissance de cause.

Steevy Ferré est professeur à l'Institut et est l'initiateur du projet. Il est parti de deux constats. Tout d'abord, il a remarqué que les métiers manuels, en général, ne sont pas toujours bien vu, alors qu'il est important de pouvoir travailler de ses mains. Son deuxième constat, il le tire de son expérience auprès des ados. Certains jeunes se tournent, en effet, vers des études professionnelles par dépit, sans même connaitre l'option dans laquelle ils se dirigent. Il aimerait donc contrer cela, notamment, en proposant des stages le mercredi après-midi.

Durant ces petits ateliers, les enfants et adolescents apprendront à construire un mur de leur propre main. Une manière ludique de prendre connaissance du métier de maçon.

Ces stages sont évidemment réservés aux enfants et adolescents. Une inscription est nécessaire pour pouvoir y participer. Le plus simple est d'aller sur la page Facebook : "Apprentis Maçons"

Le premier cours aura lieu le 31 janvier, et le succès est déjà grand puisqu'il ne reste plus que quelques places...

Pour écouter l’entièreté de l'interview, c'est ici :