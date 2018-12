Des apprentis en menuiserie construisent des studios pour reloger les sans-abri

Un stage très complet pour les jeunes apprentis

À l'aide du charpentier Timothée Hansart, deux étudiants en menuiserie, de l’école provinciale du Val de l’Aisne en province de Luxembourg, participent à la création de studios mobiles de 26 mètres carrés.

Un projet très complet explique le directeur de l'école, Laurent Guiot : "Ça les implique vraiment et à double titre. C'est vraiment une opportunité pour eux. Ce n'est pas si souvent qu'ils ont l'occasion d'aller effectuer des stages où ils peuvent suivre un projet de A à Z. De la découverte des plans, jusqu'aux dernières finitions. Et ensuite, au niveau des valeurs, on est complètement dans notre projet d'établissement pédagogique, [...] vu qu'on parle d'un public un peu fragilisé qui a eu du mal dans le circuit classique de l'école, et voilà qu'ils peuvent participer à la construction qui ira, in fine, pour un autre type de public fragilisé. "