Des adresses pour manger irlandais à la Saint Patrick

Le 17 mars, c’est le jour de la Saint Patrick…Et depuis quelques années, quel que soit l’endroit du globe, on se retrouve pour célébrer cette fête : de Dublin à Sidney en passant par Bruxelles, des millions de personnes s’habillent en vert, descendent dans les rues, le célèbre trèfle à la boutonnière… Et pourquoi ne pas en profiter pour déguster un bon petit menu irlandais dans notre jolie capitale ?

Quelques idées pour ravir vos papilles!

Callens Café

Chef : Jean Callens

Situé sur la prestigieuse Avenue Louise, le Callens Café s’exhibe dans un décor contemporain. On y croise toujours une célébrité ce qui n’est que normal au vue de sa cuisine créative qui ravit tous les palais pour un prix plus que raisonnable… Le midi, cet élégant restaurant fait le plein d’une clientèle business se régalant de " quick dishes " servis en un temps record. Le soir venu, aux plaisirs de l’assiette se mêle une ambiance toujours plus festive. Pour les belles soirées d’été, une nouvelle terrasse couverte à l’abri du vent et chauffée n’attend plus que vous….

Callens Café, 480, Avenue Louise, 1050 Bruxelles Tél : 02 647 66 68

Menu

Entrée - Tartare de bœuf et truite fumée, crème de raifort

Plat - Spirelli de filet de bœuf, tapenade à la truffe, salade d’herbes fraîches et crème au poivre frais

Dessert - Mousse Irish Coffee

Restaurant Lola

Chef : Larbi Ouriaghli Herizi

Depuis son ouverture, il y a plus de vingt ans déjà, cette brasserie cosmopolite est un véritable classique ; L’une de ces adresses dont on ne se lasse jamais. Il est facile de faire partie de la " famille " de Lola. L’esprit de ce restaurant qui vit qui bouge, est soigneusement entretenu par toute l’équipe, à commencer par Caroline et Larbi en salle et par Henri, partout ailleurs. Depuis ses débuts, Lola a su rester fidèle à sa politique de plats à tous les prix, des préparations légères, fraîches et goûteuses variant à l’envie les saveurs. Définitivement mode et incontournable.

Restaurant Lola, Place du Grand Sablon, 33 1000 Bruxelles Tél : 02 514 24 60

Menu

Entrée – Saumon fumé d’Irlande

Plat - Onglet St Patrick

Dessert - Panna Cotta à la pistache, coulis d’oranges

Maxens

Chef : Stéphane Grulois

Au cœur du village de Saint Symphorien, le Restaurant Maxens vous accueille dans un cadre paisible, cosy et fraîchement rénové. Le chef Stéphane Grulois, lauréat du concours du meilleur cuisinier de Belgique et nommé maitre cuisinier de Belgique en 2011, adore partager sa passion. Il mettre tout en œuvre pour éveiller en vous…un maximum de sens : le sens visuel, le sens olfactif et le sens gustatif afin que votre passage soit un merveilleux moment gastronomique… Le Maxens c’est aussi la possibilité de disposer de deux salles pour vos réunions professionnelles.

Restaurant Maxens, Chaussée du Roi Baudouin 117, 7030 Mons Tél : 065 84 59 45

Menu

Entrée - Tartare de bœuf et huîtres recouvert de son écume de mer

Plat - Filet pur de bœuf irlandais sur sa purée d’aubergine, gaufres de pommes de terre sauce à la Guinness

Dessert - Le Bailey’s Cheesecake

Restaurant Atomium

Chef : Alexandre Masson

Incontournable pour les uns, méconnu pour les autres, le Restaurant de l’Atomium orchestré par le chef Alexandre Masson propose une cuisine bistronomique avec des produits de région au gré des saisons. A la carte, une nouvelle sélection dont l’incontournable bœuf irlandais, ce qui vaut à Alexandre Masson son entrée dans le Chefs’ Irish Beef Club. Singulier et toujours aussi spectaculaire, le Restaurant de l’Atomium est donc perché à 100 mètres de haut dans la sphère la plus proche de la voûte céleste. Chaque table ronde installée sur le pourtour de l’espace offre une vue incroyable sur la ville. Une adresse à ne manquer sous aucun prétexte.

Restaurant Atomium, Square de l’Atomium, 1020 Brussel Tél : 02 479 58 50

Menu

Carpaccio de Bœuf Dry Aged Hereford irlandais – Cashel Blue et radis

Joue de Bœuf Angus irlandais braisée à la Guinness, mousse de panais

Bailey’s Cheese Cake, Cream Cheese et Spéculoos

Brasserie Park Side

Chef : Donald Loriaux

La Brassserie Park Side fait partie de ces adresses un peu secrètes qu'on n'a pas envie de partager. Côté salle, cette brasserie moderne au cadre majestueux arbore une décoration urbaine et un espace qui se décline en tables rondes, banquettes, coins plus intimes et salon privé. Côté saveurs, c’est Donald Loriaux – finaliste Bocuse d’Or et ex-second de Bruneau – qui dirige la manœuvre d’une carte qui fait valoir des plats du terroir et des beaux classiques. Dès les beaux jours, la terrasse ensoleillée et calme offre une vue magnifique et verdoyante sur le parc du Cinquantenaire.

Brasserie Park Side, Avenue de la Joyeuse Entrée 24, 1000 Bruxelles Tél : 02 238 08 08

Menu

Saumon d’Irlande fumé maison au bois d’être et baies de genévrier

Onglet Irlandais sauce au vin rouge, moelle, échalotes

Tiramisu à la crème de marrons et Baileys Irish Cream

Brasserie Alfons

Chef : Roland Debuyst

Avec la complicité de ses amis maraîchers, Alfons vous propose en toute simplicité, sur la place principale de Grand Bigard, une variété de produits de qualité et ce en harmonie avec les saisons. Cuisiner de goûts vrais, retrouver des saveurs oubliées, l’ami Alfons l’a bien compris et propose à ses clients de partager des saveurs authentiques de terroir " du pré à l’assiette ". Les vins ne sont pas en reste puisqu’Alfons propose une très belle liste de vins français et étrangers ainsi que des vins au verre.

Brasserie Alfons, Brusselstraat 193, 1702 Groot Bijgaarden Tél : 02 465 45 55

Menu

Déclinaison autour du bœuf : Tartare de bœuf minute fumé, sa croquette à la bière, pickles d’oignons

Bavette de bœuf poêlée au beurre " à la belge ", salade de mâche et chicon, frites, beurre de cuisson

Dessert du menu Alfons

Bistrot R

Chef Roland Debuyst

Bistro R, le nouveau projet de Roland Debuyst, est synonyme d’un retour vers l’essentiel, une cuisine sans prétention. Nous nous laissons inspirer par ce que les saisons et notre pays Belge ont à nous offrir pour, ensuite, tout faire tourner autour d’un ingrédient qui doit donner le ton. Avec une passion pour la saveur, mais sans pour autant perdre de vue le respect du produit. Nous sommes exigeants, mais vous l’êtes également … à juste titre ! Le Bistro R vous permet de savourer une cuisine délicieuse et de qualité, dans une ambiance authentique et intemporelle.

Bistrot R, Leuvensesteenweg 614, 1930 Zaventem Tél : 02 757 05 59

Menu

Entrée - Pomme de terre mousseline, crevettes grises, œuf à 63°, croûtons, beurre à la bière blanche

Plat - Bavette de bœuf poêlée au beurre " à la belge ", salade de mâche et chicon, frites, beurre de cuisson

Dessert - Flan caramel, caramel au beurre, crème chantilly