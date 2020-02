Depuis 32 ans il mange un paquet de frites tous les soirs

Quand on aime, on ne compte pas

Rudy Gybels et les frites c’est bien plus qu’une histoire d’amour. Rudy habite Schaffen dans le Brabant Flamant et depuis 32 ans il voue un véritable culte à la frite. Il les aime tellement que tous les soirs il mange un paquet de frites avec une fricadelle.

Pour trouver l’origine de cette addiction il faut remonter à l’âge de ses 13 ans. A l’époque, sa maman éprouve des difficultés à lui faire manger des légumes alors elle décide de passer un accord avec Rudy : Des légumes à midi et s’il termine son assiette, Rudy pouvait s’autoriser des frites le soir. Une habitude qui depuis ne l’a jamais quitté. Son paquet de frites est devenu un rituel presque sacré.

Le Belge ultime

Aujourd’hui Rudy a 45 ans et même si d’apparence il garde la ligne, celui qu’on surnomme "le belge ultime" se pose des questions sur son état de santé. “J’ai une peur bleue d’aller chez le médecin”, avoue-t-il. Malgré cela il reste philosophe et ne s’inquiète pas plus que ça et souhaite profiter de se petit plaisir encore longtemps car selon lui, la vie est trop courte, il faut en profiter : “Certains ont besoin de leur tasse de café ou leur paquet de cigarettes par jour, moi, ce sont les frites dont j’ai besoin”

Depuis 1988, Rudy a donc avalé environ 11.680 paquets de frites