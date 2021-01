Découvrez la sculpture naturelle de Nefertiti créée par 60.000 abeilles

De l’art apicole pour un amoureux des abeilles.

En 2007, Tomáš Libertíny commence à rendre hommage aux insectes bâtisseurs en les laissant essaimer autour de vases recouverts de cire. " Les abeilles cherchent à construire un palais pour leur reine encore stérile. Moi, je crée un squelette léger sur lequel les abeilles régurgitent les aliments que je leur fournis. Je leur donne à manger et je leur offre un abri. Et puis, elles veulent impressionner leur nouvelle reine : cette installation est un plaidoyer en faveur de l’amour, du dévouement, mais aussi du tragique sacrifice personnel à faire pour le bien de la communauté.” confie-t-il au Guardian .

Il expose une première œuvre, un Christ en croix à la foire d’art contemporain de Bâle. Suit une œuvre baptisée théière en 2014 et la série " Made by bees " en 2020 qui comprend également une amphore et le portrait de Brutus.