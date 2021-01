Découvrez la première application de rencontre par plaques d’immatriculations

Retrouver une personne croisée à un feu rouge, au péage ou dans les embouteillages, c’est désormais possible grâce à une appli de rencontres mise au point par le niçois Tristan Berguer.

" Vous êtes-vous déjà retrouvé dans les embouteillages, à votre droite une fille ou un garçon à qui vous aimeriez vous adresser mais vous ne savez pas comment faire ? " nous fait remarquer notre jeune entrepreneur en télécommunications. Cela sera désormais possible, en téléchargeant l’application " Carimmat " (contraction de car et immatriculation). Développée en 2019, elle a été disponible au téléchargement en octobre dernier pour faire l’objet d’une nouvelle version au début de ce mois de janvier. Elle est actuellement encore en phase de test. Plus de 30.000 personnes se connectent à l'application à ce jour.