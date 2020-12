Découvrez la chanson la plus populaire pour se souhaiter « Bonne année »

Sonos , le constructeur d’équipement audio connecté pour la maison, a réalisé une enquête aux 4 coins de l’Europe, afin de savoir comment les adultes européens ont décidé de passer le réveillon 2020 . Sans surprise, les Britanniques seraient les moins enthousiastes à fêter le Nouvel-An, les plus festifs seraient les Danois , d’après cette étude. Si 68% des personnes expliquent que la musique est un élément essentiel de leurs festivités, elle dépend aussi de la playlist et on apprend que les fans de playlist pop se trouvent surtout au Danemark et en Autriche . La dance music est appréciée des Polonais , tandis que les Italiens préfèrent le Hip-hop. Si vous célébrez le réveillon du Nouvel An en France ou en E spagne , vous avez de grandes chances de danser sur des sons R&B ou indie.

Les chansons les plus écoutées aux 12 coups de minuit.

41% des personnes ont choisi "I Want To Break Free" de Queen. Les deux autres places sont occupées par "Happy New Year" de Abba et "Freedom" de George Michael, suivies par des classiques de U2, Ray Charles et Journey. Dans le classement du Nouvel An, on retrouve également Ariana Grande, avec "Thank U, Next ".

Dans cette enquête, on apprend encore que 68% des personnes expliquent que la musique est un élément essentiel de leurs festivités, et plus de la moitié pensent que la réussite d'une fête dépend de la playlist.