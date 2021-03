Découvrez l’Appli Wombo, ou comment faire chanter n’importe qui grâce au deepfake

Le deepfake n’en finit plus de faire parler de lui. Après le deepfake de TomCruise , et les deepfake Deepnostalgia qui permettent de donner vie à vos ancêtres, voici l’appli qui vous permet de faire chanter vos proches, un personnage historique ou une célébrité.

L’ appli canadienne vous permet d’animer un visage et de le faire chanter en synchronisant ses mouvements avec les paroles de la chanson. C’est l’ intelligence artificielle ( IA ) qui met le visage en mouvement, par le procédé de superposition d’un autre visage sur la photo. Cela donne des résultats humoristiques, ce qui est aussi le but de l’appli.

Plusieurs titres sont disponibles comme par exemple le Thriller de Michael Jackson, I will survive de Gloria Gaynor ou encore 'Never Gonna Give You Up'' de Rick Astley. Il n’est actuellement pas possible de télécharger ses propres titres, mais l’appli est amenée à évoluer.