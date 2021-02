Découvrez l’antivol pour vélo à l’odeur de putois

Aux Etats-Unis, 3 vélos sont volés chaque minute et seulement 3% d’entre eux sont retrouvés nous disent-ils. Ils sont partis du constat qu’aucun antivol ne résiste aux voleurs : il faut rarement plus de 30 secondes pour venir à bout d’un cadenas. Ils se sont alors inspirés du putois, un animal qui produit une odeur très désagréable lorsqu’il se sent menacé et on créé un antivol en forme de U dans lequel ils ont inséré 3 types de gaz qui s’échappent lorsqu’on tente de le scier. " Le gaz provoque vomissements et difficultés respiratoires " racontent ces inventeurs dans " The Gardian "

Il leur a néanmoins fallu 3 ans pour passer du prototype à la réalisation, avec une campagne de crownfunding qui leur a permis de récolter l’équivalent de 72.000€. Le skunklock coûte cependant la bagatelle de 179$