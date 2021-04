Découvrez 10 traditions insolites de Pâques en Europe

En Suisse, à Pâques, on décore les puits d'oeufs et lapins de Pâques. © Libre de droits

En République tchèque et en Slovaquie, les garçons forment des fouets avec du saule afin de fouetter légèrement les filles pour les maintenir en bonne santé. Ils sont ensuite censés être invités chez elles pour y recevoir un œuf décoré pour l’occasion.

En Irlande, certains villages fêtent le hareng, un aliment très consommé à Pâques, et le dimanche est dédié à son enterrement. Ailleurs, on y organise également de grandes compétitions d’œufs. Il faut lancer les œufs le plus loin possible sur une pente, sans qu’ils cassent.

En Norvège, on fête le " Påskekrimmen " ou " Crime de Pâques ". Les chaînes de télévision diffusent durant cinq jours, des énigmes policières que leurs habitants doivent résoudre.