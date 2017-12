Décembre: le mois le plus sombre jamais connu depuis 60 ans!

Si vous avez l’impression de ne plus avoir vu le soleil depuis un petit bout de temps, sachez que c’est le cas! Le mois de décembre était le mois le plus sombre jamais connu depuis 60 ans … Nous avons eu droit à moins de 5 heures d’ensoleillement. Les mois de décembre habituels en comptent environ 45 heures. Nous sommes donc bien loin de cette moyenne.

Et c’est problématique, vu que la luminosité a un réel impact sur notre organisme. Elle régule notre humeur, notre sommeil et apporte de la vitamine D essentielle à notre organisme. Cette absence de soleil nous rend plus sensible à la fatigue, aux refroidissements et aux douleurs musculaires.

Mais il existe des solutions. Pascal Legros, somnologue, nous donne quelques conseils en matière de luminothérapie… Cette technique s’utilise le matin pour une durée d’environ une demi-heure.

Il existe deux techniques...

Certains appareils sont destinés à diffuser de la lumière blanche avec une intensité assez importante. " Ce sont des appareils de type écran... L'idée c'est de se positionner à 40 - 60 centimètres de l'appareil " précise le docteur Legros.

D’autre part, il a les lunettes portables que l’on utilise de plus en plus. " Elles jouent plutôt sur la longueur d’onde de la lumière délivrée... Avec cette technique, on a besoin de moins d’intensité lumineuse pour la rendre active " ajoute le médecin.