De nouveaux espaces gratuits pour le blocus des étudiants!

Depuis le 10 décembre et jusqu’au 31 janvier 2019, les étudiants pourront accéder aux business lounges de Regus et Spaces. Plusieurs centres de Regus seront disponibles à Bruxelles, Namur, Liège, Waterloo et Braine L’Alleud.

Depuis plusieurs années, les places en bibliothèque sont de plus en plus chères : il faut arriver tôt pour être certain d’en trouver une. Et les horaires ne conviennent pas toujours.

Carte étudiant obligatoire

Les business lounges de "Regus et Spaces" seront accessibles tous les jours de la semaine de 8h30 à 18h sur simple présentation de la carte d’étudiant. L’offre est valable sous réserve de places disponibles. Le petit plus, thé et café seront proposés, ainsi qu’une connexion Wi-Fi pour tous.

William Willems, directeur Général de "Regus et Spaces Belgique" explique que l’idée est venue d’étudiant de la société : “ Regus c’est 60 mille mètres carrés d’espace pour les entreprises. Un environnement de travail proposé toute l’année, avec plus de 3000 clients. [...] On a plusieurs étudiants qui nous ont dit la même chose : les places en bibliothèque sont chères, et à la maison ce n’est pas toujours facile d'étudier, ni même au kot. Comme en été et en fin d’année nos espaces sont moins utilisés, on a décidé de les ouvrir aux étudiants.”

Si jamais vous devez faire de la route jusque-là, il est tout de même conseillé de téléphoner directement aux centres.