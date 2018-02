De la pizza au petit-déjeuner, mieux que des céréales?

L'info nous vient des Etats-Unis et est relayée ce jeudi par le site topsanté.com. Une diététicienne américaine affirme en effet qu'une part de pizza au petit-déjeuner serait un choix plus judicieux qu'un bol de céréales pour éviter les fringales dans la matinée.

La pizza disposerait en effet de tous les composants nutritionnels nécessaires pour remplacer votre bol de céréales du petit déjeuner: des protéines, des glucides et même des légumes! Cela vous vous paraît quelque peu loufoque? Pourtant, selon la diététicienne américaine Chelsey Amer interrogée par The Daily Meal, "une tranche moyenne de pizza et un bol de céréales avec du lait entier contient presque la même quantité de calories mais la pizza contient un volume de protéines beaucoup plus important, qui permet de tenir tout au long de la matinée sans fringale".

Bien sûr, il convient de nuancer un peu ces propos. Pas question pour la diététicienne de faire de la pizza un "aliment santé": "ce n'est certainement pas l'option la plus nutritive. Mais, par rapport à un bol de céréales qui ne sont en réalité que des cuillères à soupe de sucre, c'est un repas plus équilibré" explique-t-elle.

Si l'idée d'une part de pizza en guise de petit-déjeuner vous tente, vous pouvez toujours la rendre plus équilibrée, en la garnissant de fines tranches de légumes grillés (courgettes, aubergines ou poivrons) et surtout, soyez économe sur le fromage.

On en parle ce jeudi dans Quoi de neuf? avec Serge Pieters, président de l'union professionnelle des diététiciens.