De la glace à la Jupiler, ça vous tente?

Gérard Devilers fabrique de façon artisanale des produits étonnants sortis tout droit de son imagination. Après avoir expérimenté le sorbet à la Kriek l’été dernier, il vient de concocter un sorbet à la Jupiler. L'idée lui est venue suite à la Coupe du Monde, le mois passé.

Le goût amer et houblonné de la pils semble plaire sous forme glacée. Depuis plus d’un mois, Gérard Devilers propose son sorbet Jupiler dans un tea-room de Montigny-le-Tilleul et il semble avoir trouvé son public. Des clients adultes, de plus de 16 ans uniquement, étant donné que le sorbet est produit à partir de véritable Jupiler.

Des créations qui donnent des idées

L'artisan n’est pas à court d’idées quant à ses préparations, il pense d’ailleurs déjà à d’autres parfums. L’occasion de faire un tour de table dans l’équipe et de vous demander également : Quel nouveau gôut vous plairait?

Les idées ne manquent pas, vous nous avez proposés de la glace aux brocolis-lardons, aux algues de mer, au Jack Daniels, au melon - porto - jambon de parme. Mais aussi de la glace au gingembre, à l’estragon, au jasmin, et même à la rose et aux géraniums.

Qui sait, cela donnera peut-être des idées à nos artisans glaciers …